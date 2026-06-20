Tare: "Leão-Milan? Il ciclo è chiuso. Allegri è un top, quella del Napoli è stata una scelta saggia"

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L'ex ds rossonero ha rilasciato un'intervista a SportMediaset. Da Allegri a Leao, ecco le sue parole

"Leão-Milan? Il ciclo è chiuso. Quando uno ha questo desiderio significa che il rapporto è arrivato alla fine. Allegri è un top, quella del Napoli è stata una scelta saggia". Queste sono solo alcune delle parole rilasciate da Igli Tare a SportMediaset. L'ex ds rossonero ha iniziato l'intervista parlando di Allegri e del suo futuro a Napoli: "È un top, quella del Napoli è stata una scelta saggia, in linea con le ambizioni che il club ha e deve continuare ad avere per la prossima stagione. Sono situazioni che fanno parte del nostro gioco e del nostro mestiere, già l’anno scorso Allegri era uno dei possibili candidati per il Napoli, hanno così mantenuto vivo il rapporto".

Nonostante le strade dei due si siano divise, Tare ha raccontato di sentire spesso l'allenatore: "Io e Max ci sentiamo spesso ogni due o tre giorni ci telefoniamo: qualche errore lo abbiamo fatto, ma Allegri è un allenatore che ha fatto benissimo nella storia del calcio italiano e continuerà a farlo".

"LEAO-MILAN? IL CICLO È CHIUSO" - Il discorso si è poi spostato sul Milan. Tare spera che i rossoneri ripartano da un progetto serio ed equilibrato. Il ds ha commentato anche la situazione di Rafael Leão, sempre più lontano dal Milan: "Leão? Non so se faccia bene o male a desiderare nuove esperienze, ma quando uno ha questo desiderio significa che il rapporto è arrivato alla fine, che il ciclo si è chiuso". E ancora: "Le sue qualità sono indiscutibili, deve solo trovare continuità nella partita perché è uno che può deciderle da solo, quest’anno non è successo anche per i problemi fisici che ha avuto".

Infine, Tare ha parlato dell'Italia. L'ex Lazio punta forte su Roberto Mancini che, come vi abbiamo raccontato, è il primo nome per la panchina della Nazionale: "L’Italia può certamente ripartire dall’esperienza di Mancini, l’ultimo ct che ha vinto che ora può riprendere il lavoro interrotto. Questo è il momento di fare scelte coraggiose e di puntare sui giovani: ce ne sono di prospettiva, basta vedere i risultati delle formazioni giovanili, bisogna però avere coraggio, dar loro fiducia e saperli aspettare".