Ufficiale Ufficiale, Neto torna alla Juventus: contratto fino al 2027

La Juventus ha annunciato ufficialmente il ritorno di Norberto Neto. Il portiere brasiliano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027

Norberto Neto è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il portiere brasiliano, scelto dalla dirigenza per sopperire all'assenza dell'infortunato Kamil Grabara e affiancare Guglielmo Vicario, ha firmato un accordo che lo legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2027.

IL COMUNICATO - "Norberto Neto torna a vestire la maglia della Juventus. Il portiere brasiliano si unisce nuovamente al Club bianconero fino al 30 giugno 2027. Classe 1989, Neto ha già difeso i colori bianconeri tra il 2015 e il 2017: due stagioni in cui ha collezionato 22 presenze complessive, conquistando 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Dopo l'esperienza a Torino, il portiere verdeoro ha arricchito il suo percorso internazionale trascorrendo cinque anni in Spagna tra Valencia e Barcellona, tre stagioni in Inghilterra con le maglie di Bournemouth e Arsenal, fino al rientro nell'ultima annata in Brasile al Botafogo. Bentornato alla Juventus, Norberto!".