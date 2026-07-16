Ufficiale Alejandro Jimenez è un nuovo giocatore della Fiorentina: il comunicato

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Ora è ufficiale: Alejandro Jimenez è un nuovo giocatore della Fiorentina, come annunciato da una nota del club viola

Alejandro Jimenez è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Come vi avevamo raccontato, negli scorsi giorni il contratto del terzino classe 2005 era stato depositato e si attendeva solo l'annuncio ufficiale che è arrivato poco fa.

Come anticipato, l'ex Milan arriva inizilamente in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni, con gli inglesi che mantengono il 30% sulla rivendita in caso di riscatto. La Fiorentina, però, potrà successivamente acquistare fino al 90% del suo cartellino

IL COMUNICATO UFFICIALE - L'annuncio arriva attraverso una nota ufficiale dei viola: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto d'opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jimenez Sanchez dall' A.F.C. Bournemouth".