Atalanta, Alajbegovic sempre più vicino: contatti continui tra club

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Il trequartista bosniaco è sempre più vicino all'Atalanta: contatti continui con il Bayer Leverkusen per diminuire la distanza

L'Atalanta è sempre più vicina ad Alajbegovic. Come vi abbiamo raccontato, il trequartista bosniaco ha dato il suo ok al trasferimento in nerazzurro. Adesso i due club sono in continuo contatto per diminuire la distanza sulle cifre dell'operazione. L'Atalanta avanza a oltranza per regalare a Maurizio Sarri il primo innesto offensivo del suo ciclo nel club.