Lazio, Doekhi all'Isokinetik per i test atletici di inizio stagione | VIDEO
Il nuovo difensore della Lazio è arrivato all'Isokinetic per sottoporsi ai test atletici di inizio stagione
Dopo il primo allenamento con la nuova squadra, nella mattinata di oggi, mercoledì 15 luglio, Danilho Doekhi si è recato al centro medico Isokinetik per sottoporsi ai test atletici di inizio stagione. Poco prima del difensore, che ha appena firmato un contratto fino al 2029 con i biancocelesti, era arrivato anche Tijjani Noslin.
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