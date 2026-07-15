Lazio, Doekhi all'Isokinetik per i test atletici di inizio stagione | VIDEO

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Il nuovo difensore della Lazio è arrivato all'Isokinetic per sottoporsi ai test atletici di inizio stagione

Dopo il primo allenamento con la nuova squadra, nella mattinata di oggi, mercoledì 15 luglio, Danilho Doekhi si è recato al centro medico Isokinetik per sottoporsi ai test atletici di inizio stagione. Poco prima del difensore, che ha appena firmato un contratto fino al 2029 con i biancocelesti, era arrivato anche Tijjani Noslin.