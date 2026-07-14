Antonio Silva è vicinissimo al Bournemouth: il punto

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Il difensore, che ha rifiutato la proposta di rinnovo del Benfica, è vicino al club inglese

Antonio Silva è vicinissimo a vestire la maglia Bournemouth. Dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo del Benfica, il difensore è a un passo dal club inglese. Il ds Thiago Pinto è un grande estimatore del giocatore e conta di chiudere la trattativa. Come vi abbiamo raccontato, il nome del classe 2003 era tornato nell'orbita del Milan (ASCOLTA IL RETROSCENA).

Silva è reduce dall'ennesima ottima stagione in Portogallo. Con il Benfica, il centrale ha totalizzato 25 presenze, 1 gol e 1 assist in campionato. A questi numeri si aggiungono 6 presenze in Champions League.