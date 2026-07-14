Fiorentina, mercato in entrata: Valdepeñas in attesa, per Oulaï si continua a trattare

vedi letture

I viola lavorano su più tavoli per rinforzare la rosa: accordo verbale raggiunto per Valdepeñas, mentre si continua a trattare con il Trabzonspor per Oulaï.

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato in entrata. Come raccontato ieri (LEGGI QUI), il club toscano e il Real Madrid hanno raggiunto un accordo verbale per il trasferimento di Víctor Valdepeñas in viola. L’intesa tra le parti dunque è stata trovata, ma José Mourinho vuole trattenere il giocatore al Real Madrid durante i primi giorni di ritiro. Per questo motivo la Fiorentina dovrà attendere ancora qualche giorno. Nell'accordo è previsto inoltre che i Blancos mantengano il 50% sulla futura rivendita del calciatore.

Parallelamente, la dirigenza viola continua a trattare con il Trabzonspor per Oulaï. Come già anticipato (LEGGI QUI) il club turco chiede 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore, una valutazione ritenuta elevata dalla Fiorentina. La società viola è al lavoro per cercare di abbassare le richieste economiche e trovare un'intesa.