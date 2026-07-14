La Juventus avanza per Kessie: pronta una nuova offerta al giocatore

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I bianconeri avanzano a piccoli passi per l'ivoriano. Pronta una nuova offerta al centrocampista per strappare il suo sì

La Juventus lavora per strappare il sì di Franck Kessie. Come vi abbiamo raccontato, i bianconeri hanno già avanzato una proposta di 3.5 milioni a stagione al centrocampista, svincolato dopo l'esperienza all'Al-Ahli. I bianconeri valutano di inviare una nuova offerta al giocatore. Intanto, è in arrivo in Italia l'agente di Kessie, George Atangana.

L'ex Milan è reduce da un'ottima stagione in Arabia Saudita. Con l'Al-Ahli, il centrocampista ha raccolto 26 partite, 5 gol e 4 assist in Saudi Pro League. Kessie ha lasciato il club dopo 3 stagioni. Il classe '96, infatti, ha lasciato il Barcellona in direzione Arabia nel 2023.