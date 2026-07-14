Roma, incontro positivo con gli agenti di Crysencio Summerville

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La Roma continua a lavorare per Summerville: incontro tra i giallorossa e l'entourage dell'olandese. Proprio gli agenti possono avere un ruolo chiave

La Roma continua a lavorare per Summerville. Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato dell'interesse per l'estero di proprietà del West Ham, un profilo che continua a essere molto apprezzato dalla dirigenza giallorossa. Nelle ultime ore c'è stato un incontro positivo tra il club e gli agenti del calciatore.

Adesso resta da capire se l'entourage riuscirà ad aprire una trattativa con il West Ham, cercando di convincere il club inglese a negoziare il trasferimento su basi economiche considerate sostenibili dalla Roma, soprattutto per quanto riguarda il costo del cartellino. Summerville è reduce dal Mondiale con l'Olanda, competizione nella quale ha messo a segno due gol e fornito due assist in quattro presenze.