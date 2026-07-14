Fiorentina, accordo con il Wrexham per la cessione di Moreno. Intesa con il Gremio per Valentini
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La Fiorentina lavora per le uscite: accordo con il Wrexham per la cessione di Moreno. Intesa anche con il Gremio per il trasferimento di Valentini
Non c'è solo la cessione di Gosens a tenere banco in casa Fiorentina. Il club viola ha raggiunto un accordo con il Wrexham anche per Matias Moreno, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Levante. Se l'affare andasse in porto, il club gallese - militante in Championship - verserebbe circa 8.5 milioni di euro nelle casse della società toscana, che manterebbe il 50% della rivendita.
Valentini, invece, può tornare in Sudamerica. La Fiorentina ha raggiunto un accordo con il Gremio per il trasferimento di Valentini, con il club brasiliano che pagherebbe circa 3.5 milioni di euro per il classe 2001.
Dopo aver raggiunto gli accordi tra i club, si aspettano i via libera dei due calciatori, che potrebbero lasciare la Fiorentina.
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