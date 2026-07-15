Lazio, primi contatti per John Kennedy del Fluminense
La Lazio guarda in Brasile per rinforzare il proprio reparto offensivo. Tra i profili finiti sul taccuino della società biancoceleste c’è John Kennedy, attaccante centrale classe 2002 di proprietà del Fluminense.
Tra le parti ci sono già stati i primi contatti, per cercare di comprendere gli eventuali margini dell’operazione. Al momento si tratta ancora di un’idea, ma il nome del brasiliano piace alla nuova Lazio di Gennaro Gattuso, al lavoro per costruire una rosa adatta alle esigenze dell’allenatore.
Cresciuto nel Fluminense, John Kennedy ha collezionato complessivamente 167 presenze con il club brasiliano dal 2020. Particolarmente positivo il suo rendimento nell’anno solare 2026: tra tutte le competizioni ha infatti già realizzato 14 gol, accompagnati da 2 assist.