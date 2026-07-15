Lecce-Hysaj, trattativa in stallo: l'ex Lazio valuta altre proposte

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Momentaneamente bloccata la trattativa tra il Lecce e Elseid Hysaj: le ultime

Si è momentaneamente bloccata la trattativa tra il Lecce ed Elseid Hysaj. Il terzino albanese, svincolato dopo la fine della sua esperienza con la Lazio, sta prendendo tempo e vuole valutare anche eventuali soluzioni all’estero, dove potrebbe ricevere proposte con ingaggi più alti rispetto a quello offerto dai giallorossi.

Il Lecce che nonostante tutto, aveva comunque compiuto uno sforzo economico importante per provare a portare Hysaj in Salento, considerando anche il poco minutaggio raccolto dal difensore nel corso delle ultime due stagioni. Proprio nella giornata di ieri, infatti, la società aveva formalizzato la propria offerta al classe 1994.

Al momento, però, il calciatore non ha ancora dato il proprio via libera e preferisce guardarsi intorno prima di prendere una decisione definitiva. La trattativa resta dunque bloccata, con il Lecce in attesa di capire se ci saranno i margini per riprendere i contatti e arrivare alla fumata bianca.