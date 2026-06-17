Baldanzi-Genoa, ci siamo: completato lo scambio di documenti

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Il trequartista classe 2003, dopo il prestito della seconda parte dell'ultima stagione, rimarrà al Genoa anche nel prossimo campionato

Tommaso Baldanzi resta al Genoa. Vi avevamo raccontato già nei giorni scorsi come fosse praticamente fatta la trattativa tra i rossoblù e la Roma per la sua permanenza a Genova dopo il prestito degli ultimi sei mesi. Ora è stato completato lo scambio dei documenti. Operazione in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 9,5 milioni.