Juventus, interesse del Bayern Monaco per Gleison Bremer: chieste informazioni per il difensore

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Il club bavarese ha effettuato un sondaggio esplorativo per il difensore della Juventus: Bremer vorrebbe restare in bianconero

Il mercato della Juventus potrebbe accendersi sul fronte delle uscite. Nelle ultime ore, infatti, il Bayern Monaco ha acceso i fari su Gleison Bremer, effettuando un primo sondaggio con il club bianconero per il difensore brasiliano.

IL SONDAGGIO DEL BAYERN - Il club bavarese si è mosso chiedendo informazioni direttamente alla dirigenza della Juventus per capire i margini e l'eventuale fattibilità dell'operazione. Al momento, tuttavia, si tratta esclusivamente di un primo contatto esplorativo tra le parti.

LA POSIZIONE DEL GIOCATORE E DEL CLUB - Nonostante il blasone delle sirene tedesche, la posizione di Bremer - come già raccontato - è chiara: il desiderio del centrale ex Torino è quello di restare in bianconero. Di fronte all'inserimento del Bayern, resta ora da capire quale sarà l'effettiva linea della Juventus e se la società, di fronte a un'eventuale offensiva concreta ed economicamente importante, possa considerarsi davvero pronta a sacrificare uno dei pilastri della propria retroguardia.