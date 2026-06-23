Fiorentina avanti decisa per Thorstvedt: il centrocampista ha accettato la proposta del club viola

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La Fiorentina vuole regalare a Fabio Grosso il centrocampista norvegese, già allenato al Sassuolo. Previsto un incontro nei prossimi giorni coi neroverdi

La Fiorentina va avanti decisa per regalare a Fabio Grosso Kristian Thorstvedt, che l'allenatore ha già avuto al Sassuolo. Il giocatore, impegnato ai Mondiali con la Norvegia, ha già accettato ha già accettato la proposta della viola.

Nella giornata di oggi, martedì 23 giugno, c'è stato un contatto a Milano tra il d.s. Paratici e l'agente del centrocampista, mentre è previsto per i prossimi giorni un incontro col Sassuolo, che resta in attesa dell'offerta per il suo giocatore.