Grosso-Fiorentina, ci siamo: venerdì l'addio ufficiale al Sassuolo

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Venerdì l'allenatore sarà liberato dalla società neroverde: lo attende la Fiorentina

Fissato per venerdì il giorno della separazione tra Fabio Grosso e il Sassuolo. Dopo 2 stagioni e una promozione in Serie A, l'allenatore classe 1977 lascia i neroverdi. Come raccontato, ad attenderlo ci sarà la Fiorentina.

Ad annunciare la sepazione era stato anche lo stesso amministratore delegato neroverde, Giovanni Carnevali a Sky Sport: "Con Fabio c’è un rapporto speciale. Dobbiamo capire, parlando con il suo procuratore. Credo ci sia la volontà di non continuare con il Sassuolo. Ci troveremo presto per definire la situazione, dovremo pensare chi potrà essere il sostituto".