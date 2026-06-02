Roma, Greenwood è la prima scelta di Gasperini per l’attacco: previsti contatti col Marsiglia

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I giallorossi spingeranno molto nei prossimi giorni per Greenwood: si tratta della prima scelta di Gasperini ma la richiesta dell'Olympique Marsiglia è alta

La Roma ha scelto Mason Greenwood. È lui la prima scelta di Gian Piero Gasperini e nei prossimi giorni sono previsti i primi contatti con l'OM per capire la fattibilità dell'operazione e a quali condizioni.

La richiesta iniziale per l'attaccante inglese è sopra i 50 milioni, ma la Roma vuole provarci.