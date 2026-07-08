Inter, nuova offerta all'USG per Khalaili: proposti 23 milioni più bonus

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L'Inter ha fatto una nuova offerta all'USG per Khalaili: i nerazzurri hanno proposto 23 milioni più bonus per l'esternl

L'Inter ha presentato una nuova offerta da 23 milioni più bonus per Khalaili dell'USG. L'esterno classe 2004 si avvicina così ai nerazzurri, che si stanno muovendo in maniera molto decisa su di lui. Lo stesso calciatore sta spingendo molto per il trasferimento a Milano.

l'Inter ha dunque migliorato l'ultima offerta, che era di 20 milioni di euro, al fine di avvicinarsi alle pretese del club belga, che inizialmente aveva chiesto 30 milioni di euro. Sebbene i nerazzurri si stiano avvicinando al 2004 dell'USG, nelle ultime ore hanno anche valutato delle alternative, come Guela Doué, fratello di Desiré che gioca allo Strasburgo.