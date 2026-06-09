L'inter si avvicina a Solet e conta di chiudere a 20 milioni più bonus

vedi letture

L'inter si avvicina sempre di più a Oumar Solet dell'Udinese: nuovi contatti con gli agenti per trovare un'intesa tra le parti in causa

Oumar Solet si avvicina all'Inter. Il club nerazzurro ha individuato nel difensore dell'Udinese il profilo giusto per rinforzare il reparto arretrato e ha gettato le basi per trovare un'intesa - tra tutte le parti in causa - in modo tale da chiudere l'operazione a breve. L'obiettivo è quello di chiudere per 20 milioni più bonus, al massimo 22.

I NUMERI DI SOLET NEL 2025/26 - Nell'ultima stagione in bianconero Solet ha disputato 35 partite in Serie A. Oltre a un ottimo rendimento come difensore centrale sinistro nel 3-5-2 di Runjaic, il francese si è messo in mostra anche a livello offensivo con 3 gol. Arrivato a parametro 0 nel gennaio 2025 dopo l'addio al Salisburgo, in Serie A Solet è cresciuto molto e un suo arrivo migliorerebbe ulteriormente il reparto difensivo dei nerazzurri.