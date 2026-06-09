L'inter si avvicina a Solet e conta di chiudere a 20 milioni più bonus
Oumar Solet si avvicina all'Inter. Il club nerazzurro ha individuato nel difensore dell'Udinese il profilo giusto per rinforzare il reparto arretrato e ha gettato le basi per trovare un'intesa - tra tutte le parti in causa - in modo tale da chiudere l'operazione a breve. L'obiettivo è quello di chiudere per 20 milioni più bonus, al massimo 22.
I NUMERI DI SOLET NEL 2025/26 - Nell'ultima stagione in bianconero Solet ha disputato 35 partite in Serie A. Oltre a un ottimo rendimento come difensore centrale sinistro nel 3-5-2 di Runjaic, il francese si è messo in mostra anche a livello offensivo con 3 gol. Arrivato a parametro 0 nel gennaio 2025 dopo l'addio al Salisburgo, in Serie A Solet è cresciuto molto e un suo arrivo migliorerebbe ulteriormente il reparto difensivo dei nerazzurri.