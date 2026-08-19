Lazio, accordo raggiunto per Dieng: l'attaccante è atteso in serata a Roma
La Lazio ha trovato l'accordo per il nuovo
La Lazio ha trovato il nuovo attaccante. Accordo raggiunto in questi minuti per Bamba Dieng. Il giocatore è atteso in serata a Roma, dopo le 23, per poi sostenere le visite mediche nella giornata di domani, giovedì 20 luglio. Successivamente si potrà procedere con la firma sul contratto.
Nell'ultima stagione in Francia con il Lorient, Dieng ha realizzato 15 gol in 25 partite tra tutte le competizioni.
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