La Lazio rifiuta le proposte di Parma e Fiorentina per Cancellieri: la situazione

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La Lazio in mattinata sta rifiutando le proposte arrivate da Parma e Fiorentina per Cancellieri: tutti i dettagli

La Lazio, nella mattinata di oggi, ha comunicato a Parma e Fiorentina che non accetterà le proposte arrivate per Matteo Cancellieri. Una decisione che arriva dopo una notte di riflessioni ed è determinata da due principali fattori.

A partire da una questione puramente tecnica, dato che Gattuso stima il giocatore. Ma anche perché le alternative disponibili sul mercato nel suo ruolo non convincono più di lui. Al momento, quindi, Matteo Cancellieri sembra destinato a continuare a vestire la maglia biancoceleste. Classe 2002, in questa stagione ha già raccolto tre presenze tra campionato e Coppa Italia.