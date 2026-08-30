Roma, offerta allo Zenit per Luiz Henrique: non si molla Leweling
La Roma lavora su due tavoli: offerta allo Zenit San Pietroburgo per Luiz Henrique e non si molla la pista Leweling dello Stoccarda
Roma divisa su due tavoli. Il club giallorosso ha avanzato un'offerta allo Zenit San Pietroburgo per Luiz Henrique, nome in ascesa nella lista per l'esterno offensivo (QUI LA NOTIZIA). Ma non solo.
L'obbiettivo della Roma è chiudere due esterni. Non solo il brasiliano ex Botafogo: nonostante la prima offerta rifiutata, i giallorossi non mollano la pista che porta a Jamie Leweling dello Stoccarda.
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