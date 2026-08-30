Il Venezia avanza per Mazzocchi del Napoli: le ultime
TUTTOmercatoWEB.com
Il club arancioneroverde continua ad avvicinarsi al terzino del Napoli, Pasquale Mazzocchi: battuta la concorrenza di Genoa e Parma
Il Venezia continua a lavorare per assicurarsi Pasquale Mazzocchi del Napoli. Il club arancioneroverde, dunque, avanza per battere la concorrenza nella corsa al terzino azzurro. Come vi abbiamo raccontato, su di lui c'erano anche il Genoa di Daniele De Rossi (soprattutto in caso di uscita di Norton-Cuffy) e il Parma di Carlos Cuesta.
Pubblicità
Calciomercato
Le più lette