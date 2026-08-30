Il Venezia avanza per Mazzocchi del Napoli: le ultime

Il Venezia avanza per Mazzocchi del Napoli: le ultimeTUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:50Calciomercato
di Gianluca Di Marzio
Il club arancioneroverde continua ad avvicinarsi al terzino del Napoli, Pasquale Mazzocchi: battuta la concorrenza di Genoa e Parma

Il Venezia continua a lavorare per assicurarsi Pasquale Mazzocchi del Napoli. Il club arancioneroverde, dunque, avanza per battere la concorrenza nella corsa al terzino azzurro. Come vi abbiamo raccontato, su di lui c'erano anche il Genoa di Daniele De Rossi (soprattutto in caso di uscita di Norton-Cuffy) e il Parma di Carlos Cuesta. 