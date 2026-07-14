Milan, incontro positivo per Camarda e Comotto: passi avanti per i rinnovi

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Vertice positivo per il prolungamento dei due gioielli del vivaio. Accordo vicino per blindarli a lungo: prima l'osservazione di Amorim

Il Milan lavora per blindare due suoi prodotti. Giornata importante in casa rossonera sul fronte dei giovani talenti: la dirigenza ha infatti avuto un incontro positivo con l'agente di Francesco Camarda e Christian Comotto per discutere del loro futuro.

PASSI AVANTI PER I RINNOVI FINO AL 2031 - Sul tavolo c'è il prolungamento contrattuale di entrambi i prospetti. Durante il summit le parti hanno registrato importanti passi in avanti, avvicinandosi sensibilmente alla fumata bianca. L'obiettivo comune del club e dell'entourage è quello di arrivare alle firme per blindare i due ragazzi con nuovi accordi a lungo termine, validi fino al 2031.

SOTTO LA LENTE DI AMORIM - Per quanto riguarda l'immediato presente, l'orizzonte sportivo dei due ragazzi è già tracciato. Sia Camarda che Comotto sono attualmente sotto la stretta valutazione di Amorim. L'allenatore rossonero li sta osservando con grande attenzione in questa fase di preparazione alla nuova stagione: la linea dettata dal club e dallo staff tecnico è chiara. Prima ci sarà la valutazione completa sul campo da parte del portoghese, poi, di conseguenza, verrà presa la decisione definitiva sul loro impiego e sul percorso migliore per la loro crescita in questa annata.