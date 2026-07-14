Milan-Modric, si va verso la permanenza: parti sempre più vicine

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Manca solo la conferma definitiva, ma il croato e i rossoneri sono a un passo. Atteso l'ok dopo le vacanze per raggiungere la squadra in Australia

Il Milan e Luka Modric sono sempre più vicini a un altro anno insieme. Sono ore di ultimissime riflessioni per il fuoriclasse croato, ma la direzione intrapresa sembra ormai chiara: si va a grandi passi verso il fatidico "sì".

UN CORTEGGIAMENTO CONTINUO E IL FEELING CON MILANO - Rispetto alle scorse settimane, sono stati fatti ulteriori e significativi passi avanti. La dirigenza rossonera non ha mai mollato la presa, continuando a corteggiare il centrocampista anche dopo lo scorso 24 maggio. Dal canto suo, Modric non ha mai chiuso la porta, anzi: la sintonia con l'ambiente è totale. Sia Luka che i suoi figli si sono trovati magnificamente a Milanello, al centro sportivo Vismara e, più in generale, vivendo la città.

LA VOGLIA DI RISCATTO E I PROSSIMI PASSI - L'idea e la priorità del fuoriclasse sono quelle di chiudere la sua straordinaria carriera nel migliore dei modi, mettendosi definitivamente alle spalle il triste epilogo della passata stagione. Le parti, in questo momento, sono vicine come non mai e le chance di permanenza aumentano di ora in ora.

Per la fumata bianca si attende solo l'ultimo ok definitivo di Modric, che attualmente è in vacanza. Una volta sciolte le ultimissime riserve, la tabella di marcia è già delineata: Luka si aggregherà ai compagni direttamente per la tournée estiva in Australia, con il Milan che decollerà dall'Italia il prossimo 26 luglio.