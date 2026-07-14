Mascardi-Torino ai dettagli finali: domani il giocatore in città

vedi letture

Operazione ai dettagli finali con lo Spezia sulla base di 1,5 milioni di euro più bonus. Il portiere classe 2006 è atteso in città nella giornata di domani

Il Torino blinda la porta per il futuro. È ormai ai dettagli finali la trattativa per portare in granata Diego Mascardi, portiere classe 2006 di proprietà dello Spezia. Le due società stanno sistemando in queste ore le ultime formalità burocratiche prima della fumata bianca definitiva.

LE CIFRE E IL PROGRAMMA - L'intesa totale per il trasferimento a titolo definitivo è stata raggiunta sulla base di 1.5 milioni di euro più bonus (limando le iniziali richieste di 2 milioni). La macchina organizzativa del club granata è già in moto: secondo la tabella di marcia, il giovane portiere è atteso in città nella giornata di domani per sottoporsi alla prima parte delle visite mediche di rito. Successivamente, giovedì, si procederà con le firme sui contratti.