Napoli, Lukaku e De Bruyne vogliono restare: Allegri stupito dall'attaccante

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L'intenzione dei due belgi è quella di rimanere in azzurro. E Allegri ne sarebbe contento

Potrebbero continuare fianco a fianco le carriere di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. E non solo in nazionale, con cui sono attesi dall'imminente inizio del Mondiale. Ma anche col Napoli, per una seconda stagione consecutiva insieme nonostante le difficoltà della prima. L'intenzione di entrambi, infatti, è quella di rimanere in azzurro.

E ne sarebbe ben contento Massimiliano Allegri, che si siederà proprio sulla panchina del Napoli. L'allenatore è rimasto stupito in particolare da Lukaku nell'amichevole giocata col Belgio contro la Croazia, nella quale è andato in gol e ha mostrato una buona condizione fisica. In più già ai tempi della Juventus insieme al d.s. Manna aveva provato a portarlo in bianconero. Ora potrebbe finalmente allenarlo, anche insieme a un altro centravanti come Rasmus Hojlund.