Nuova Juventus con Carnevali: il punto sul mercato

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Il club bianconero si prepara ad accogliere il nuovo ad: nel frattempo il ds Ottolini ha continuato a lavorare in condivisione con Spalletti.

Sono ore molto importanti e delicate in casa Juventus, con un altro cambiamento dirigenziale alle porte. Come raccontato, manca solo l'ufficialità per l'addio di Damien Comolli dopo appena un anno, e - parallelamente - Giovanni Carnevali è pronto a diventare il nuovo amministratore delegato bianconero.

La Juventus è dunque in attesa di condividere dall'inizio della prossima settimana tutte le trattative già avviate da Ottolini e Spalletti, per capire se continuare ad accelerare sugli obiettivi già seguiti in precedenza come Sorloth, Lucumì e Dibu Martinez.

Il nuovo ad bianconero, per cui manca solo l'ufficialità, ha già iniziato a lavorare proprio per il portiere argentino, e cercherà di regalarlo a Spalletti: lo stesso Martinez vuole solo la Juventus e ha già iniziato a cercare casa a Torino.

IL PUNTO SULLA DIRIGENZA - Al momento, dunque, il direttore sportivo Marco Ottolini non ha ricevuto indicazioni diverse e ha continuato a lavorare in condivisione con Luciano Spalletti sul mercato.

Eventualmente ci sarà anche un nuovo ingresso in dirigenza: si è parlato anche di Matteo Tognozzi, che ha già lavorato alla Juventus in passato come Head of Scouting.