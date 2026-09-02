Romagnoli-Al Sadd in chiusura: mancano le firme
Adesso ci siamo. L'operazione che porterebbe Alessio Romagnoli dalla Lazio all'Al Sadd è in chiusura. Dopo una iniziata addirittura nella sessione invernale di calciomercato, adesso il difensore italiano è pronto a salutare il campionato italiano e iniziare un nuovo capitolo degli Emirati Arabi Uniti. Già dall'inizio di questa estate, come raccontato, il classe 1995 è stato nuovamente nel mirino del club qatariota, che però ha dovuto fare i conti anche con la guerra in Medio Oriente che ha ridimensionato regole e budget.
Dopo essere stato in partenza già a metò luglio, quindi, Romagnoli è stato poi reintegrato dalla Lazio venendo convocato da Gennaro Gattuto per il ritiro pre stagionale, fino a essere in panchina nei primi due impegni stagionali del 2026/2027. Adesso, però, l'operazione è in chiusura. Il calciomercato italiano in entrata è già terminato, ma in Qatar la finestra di calciomercato chiude il 3 settembre. Ci sono ancora poco più di 24 ore a disposizione, quindi, per completare il trasferimento di Romagnoli all'Al Sadd.
CIFRE - Mancano ancora le firme, oggi come già successo in passato prima che tutto andasse in stand by. L'operazione però è in chiusura e filtra molta più fiducia da tutte le parti in causa. Operazione da circa tre milioni di euro.