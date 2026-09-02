Ultim'ora Piero Ausilio verso l'addio all'Inter: la situazione

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Piero Ausilio verso l'addio all'Inter. Con il contratto in scadenza a giugno 2027, non si esclude una risoluzione consensuale anticipata

Piero Ausilio può lasciare l'Inter: in carica dal 2014, il direttore sportivo nerazzurro è in scadenza di contratto. Arrivano conferme, quindi, dopo le indiscrezioni in mattinata. Negli scorsi giorni, poco prima della chiusura della finestra di calciomercato, Ausilio stesso ha comunicato alla società che non ci sono le condizioni per proseguire insieme il proprio cammino.

Complice la scadenza di contratto, ma anche il fatto che le trattative di questi ultimi mesi non sono state considerate soddisfacenti. Nel comunicare la propria decisione, inoltre, il ds nerazzurro ha anche comunicato che rimarrà senza problemi all'Inter fino alla naturale scadenza del proprio contratto, sempre lavorando per l'interesse della società come successo finora.

NIENTE RINNOVO - Ovviamente, se dovesse esserci una separazione anticipata tramite una risoluzione del contratto, si tratterebbe di una decisione consensuale. Al momento, inoltre, non ci sono accordi già presi con altre squadre. Inoltre, va specificato come Piero Ausilio avesse sul tavolo un'offerta per il rinnovo di un ulteriore anno, maturato dopo la vittoria del campionato e della Coppa Italia 2025/2026.