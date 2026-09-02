Ultim'ora Juventus, Khephren Thuram si opera al ginocchio: quante partite salta

vedi letture

Khephren Thuram si opererà al ginocchio destro per risolvere la sindrome femoro-rotulea. I tempi di recupero e quali partite salta

Continuano le brutte notizie in casa Juventus. Khephren Thuram sarà costretto a rimanere lontano dal campo ancora a lungo in quanto si opererà al ginocchio destro nella giornata di domani, giovedì 3 settembre 2026, a Lione. Un intervento reso necessario dopo che gli accertamenti medici hanno evidenziato una sindrome femoro-rotulea al ginocchio destro. Si tratta dello stesso problema della scorsa primavera, che la terapia conservativa non è riuscita a risolvere.

L'intervento, quindi, sarà eseguito dal prof. Bertrand Sonnery Cottet, lo stesso chirurgo che, sempre in casa Juventus, ha operato Gleison Bremer e Federico Gatti. Sono previsti almeno 4 mesi di stop, con il rientro che quindi è attualmente stimato a inizio 2027. Il 2026 di Kheprhen Thuram, quindi, dovrebbe essere già terminato.

QUALI PARTITE SALTA - L'ultima presenza di Khephren Thuram risale al 24 maggio contro il Torino. Da lì, complice la mancata convocazione al Mondiale 2026, il francese non è più sceso in campo. In questa stagione, poi, solo una panchina all'esordio stagionale contro il Frosinone. Ora, con l'imminente intervento, inizierà quindi la riabilitazione che vedrà il figlio d'arte affrontare almeno quattro mesi di stop. Al momento, quindi, si stima un possibile ritorno dopo il match della 16^ giornata tra Roma-Juventus all'Olimpico, attualmente fissato per il 19 dicembre, con orario ancora da definire. Un totale di 19 partite, tra cui anche ben sei del super girone di Europa League.

IL SOSTITUTO - L’infortunio di Thuram, quindi, rende ancora più importante e urgente l’inserimento del nuovo acquisto Pape Matar Sarr, arrivato negli ultimi giorni di calciomercato dal Tottenham. Per Spalletti, la sua presenza a centrocampo sarà fondamentale già nelle prossime settimane, con l’inizio dell’Europa League che aumenterà sensibilmente la necessità di rotazioni a centrocampo e non solo.