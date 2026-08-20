Badiashile è in viaggio verso Napoli: ha terminato la seconda parte di visite mediche

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Le visite di Badiashile (a Roma) hanno dato esito positivo: il giocatore è in viaggio verso Napoli dove si unirà alla squadra

Manca solo l'ufficialità, dopodiché il Napoli avrà il suo nuovo difensore. Dopo la prima parte di visite mediche svolte nella giornata di mercoledì 19 agosto, oggi Benoît Badiashile ha svolto anche esami supplementari per quanto riguarda la parte cardiologica. Tutti i risultati sono stati positivi, quindi tutto procede come da programma.

Il classe 2001, ormai ex Chelsea, è in viaggio verso Napoli in macchina dove potrà unirsi alla squadra di Max Allegri e poi firmare il proprio contratto che lo legherà al club azzurro in prestito oneroso (3 milioni di euro) più diritto di riscatto fissato a 27.