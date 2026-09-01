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Torino, è fatta per Bragança dallo Sporting: giocatore già in viaggio

Torino, è fatta per Bragança dallo Sporting: giocatore già in viaggioTUTTOmercatoWEB.com
Daniel Bragança
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 13:29Calciomercato
di Luca Bendoni
I granata hanno chiuso per l'arrivo del centrocampista portoghese: operazione da 4 milioni di euro totali tra prestito e riscatto

Il Torino ha chiuso per il suo nuovo centrocampista. Daniel Bragança vestirà granata, trovato l'accordo con lo Sporting per il suo arrivo. Operazione in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di dterminate condizioni, per un pacchetto totale di 4 milioni di euro. Il giocatore è già partito da Lisbona per sottoporsi alle visite mediche nel tardo pomeriggio.