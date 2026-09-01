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Torino, è fatta per Bragança dallo Sporting: giocatore già in viaggio
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I granata hanno chiuso per l'arrivo del centrocampista portoghese: operazione da 4 milioni di euro totali tra prestito e riscatto
Il Torino ha chiuso per il suo nuovo centrocampista. Daniel Bragança vestirà granata, trovato l'accordo con lo Sporting per il suo arrivo. Operazione in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di dterminate condizioni, per un pacchetto totale di 4 milioni di euro. Il giocatore è già partito da Lisbona per sottoporsi alle visite mediche nel tardo pomeriggio.
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