Napoli, McTominay si opera per una lieve aritmia benigna: la nota
TUTTOmercatoWEB.com
Il club azzurro ha comunicato con una nota ufficiale che il centrocampista scozzese tornerà a disposizione di Allegri dopo la sosta Nazionali.
Scott McTominay si opererà per una lieve aritmia benigna. Lo ha annunciato il Napoli con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Il centrocampista, che è partito titolare nelle prime due giornate di campionato, rientrerà dopo la sosta Nazionali, che inizierà dopo la quinta giornata.
Lo scozzese, dunque, non sarà disponibile contro Inter, Bologna e Fiorentina. Di seguito il comunicato del club azzurro.
LA NOTA - "In seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA). Il calciatore tornerà disponibile dopo la pausa per le nazionali".
Pubblicità
News Calcio
Le più lette