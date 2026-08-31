Letterio Pino, agente FIFA: "Icardi alla Lazio? È un'opzione. Il Gala crede tanto in Leao"

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Le parole dell'avvocato Letterio Pino a Sky Sport 24 sul futuro di Mauro Icardi e del trasferimento di Leao al Galatasaray

L'avvocato Letterio Pino ha parlato in diretta a Sky Sport 24 e si è soffermato sulla situazione legata al futuro di Mauro Icardi. "Con Mauro stiamo valutando il miglior progetto, un progetto di vita, non economico. Mauro vuole scegliere una bella città e una bella piazza", ha spiegato l'avvocato.

Sull'interesse della Lazio ha dichiarato: "C'è in atto un corteggiamento serrato da parte della Lazio, è un'opzione su cui stiamo ragionando". L'attaccante argentino è ancora svincolato.

SUL TRASFERIMENTO DI LEAO - L'avvocato ha parlato anche del recente trasferimento di Rafa Leao dal Milan al Galatasaray: "Il Galatasaray ha spinto tanto per fare un tridente con Sane Osimehn e Leao. Ci ha creduto tanto, il vicepresidente ha fatto un grande lavoro".