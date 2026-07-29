Torino, c’è l’accordo con l’Ajax per Fitz-Jim: si lavora all’intesa con il giocatore

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Il Torino ha raggiunto l’accordo con l’Ajax per Kian Fitz-Jim. Ora i granata definiranno gli ultimi dettagli con il centrocampista e i suoi agenti.

Il Torino ha trovato l’accordo con l’Ajax per Kian Fitz-Jim. La trattativa per il centrocampista olandese classe 2003, anticipata nella giornata di ieri e raccontata passo dopo passo, ha dunque registrato la svolta decisiva con l’intesa raggiunta tra i due club.

Adesso la società granata lavorerà per definire gli ultimi aspetti dell’accordo con il calciatore e il suo entourage, prima di procedere verso la chiusura definitiva dell’operazione.