Ufficiale Angelino al Deportivo: prestito con diritto di riscatto a 2,5 milioni

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Il club giallorosso ha ufficializzato il passaggio di Angelino al Deportivo: operazione in prestito con diritto di riscatto

Ora è ufficiale: Angelino è un nuovo giocatore del Deportivo A Coruna. A comunicare il passaggio del terzino spagnolo al club neopromosso in Liga è stata la Roma con un comunicato ufficiale. Operazione in prestito con diritto di riscatto a 2,5 milioni.

Oggi, mercoledì 5 agosto, vi abbiamo raccontato di come Angelino avesse superato le visite mediche con il Deportivo e fosse atteso in serata in Spagna.

UFFICIALE ANGELINO - Ecco il comunicato del club giallorosso: "L'AS Roma comunica di avere trovato l'accordo con il Deportivo La Coruna per la cessione di Angelino. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. In giallorosso, l'esterno spagnolo ha collezionato 80 presenze, segnando 4 gol. In bocca al lupo per il futuro, Angelino!".