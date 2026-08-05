Inter, Chivu dopo l'amichevole contro il Milan: "Pavard? Vi dico questo"

vedi letture

Cristian Chivu ha commentato a Sky Sport il derby contro il Milan giocato a Perth: le parole dell'allenatore dell'Inter

"È un'amichevole, una partita di agosto e la condizione non è la migliore. Si cerca di fare delle buone cose e dare tutto anche se le gambe non sono brillanti", così Cristian Chivu ha commentato il derby a Sky Sport tra Inter e Milan giocato a Perth.

Il match è finito 1-1 con le reti di Federico Dimarco e Christopher Nkunku entrambe nel secondo tempo. (QUI tutti i dettagli)

IL COMMENTO - L'allenatore nerazzurro ha commentato la sfida australiana: "Cosa mi è piaciuto? La salute dei miei, a parte Bisseck che ha preso una forte contusione alla testa, il resto conta poco".

PIO E BONNY - In assenza di Marcus Thuram e Lautaro Martinez, Bonny e Pio Esposito sono stati autori di una buona prova: "Si sono guadagnati il posto in questa rosa, sono due giovani di grande talento e campioni d'Italia, non dimentichiamoci che hanno dato tanto l'anno scorso".

LA DIFESA - Infine, Chivu ha concluso parlanda della prestazione dei suoi difensori: "Sono contento della difesa. Di Pavard, di Bisseck, di Bastoni e di Carlos Augusto, di quelli che sono qua, ne abbiamo solo quattro. Stanno facendo un gran lavoro, impegnandosi al massimo, sono contento per tutti, siamo riusciti a mettere minuti".