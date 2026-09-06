L'Atalanta risponde alla Roma: "Nessuna intenzione di alimentare la vicenda"

vedi letture

Il club nerazzurro replica alla posizione espressa dalla società giallorossa dopo la lite tra Luca Percassi e Tony D'Amico

L'Atalanta risponde alla Roma dopo il comunicato diffuso dal club giallorosso (QUI LA NOTIZIA) in merito a quanto accaduto al termine della sfida di ieri sera all'Olimpico, vinta dalla squadra di Gian Piero Gasperini per 2-1. Al centro della vicenda c'è la lite tra l'amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi e il direttore sportivo della Roma Tony D'Amico.

La società nerazzurra ha deciso di prendere posizione dopo le parole della società giallorossa, che aveva espresso pieno sostegno al proprio dirigente e definito "inaccettabile" il comportamento di Percassi. L'Atalanta ha respinto le valutazioni espresse dal club capitolino, scegliendo però di non aggiungere ulteriori dettagli pubblicamente e rimandando ogni valutazione agli organi competenti.

Anche il club nerazzurro ha infatti manifestato la propria disponibilità a confrontarsi con la giustizia sportiva per chiarire quanto accaduto. Una vicenda che, dopo la presa di posizione di entrambe le società, potrebbe dunque essere valutata nelle sedi opportune.

IL COMUNICATO DELL'ATALANTA - "Atalanta BC respinge con fermezza le valutazioni espresse da AS Roma nei confronti del proprio Amministratore Delegato Luca Percassi. Il Club, ritenendo opportuno non alimentare ulteriormente la vicenda attraverso dichiarazioni pubbliche, si dichiara assolutamente disponibile fin da subito a sottoporsi a ogni necessario confronto con gli organi della giustizia sportiva, al fine di verificare le circostanze richiamate."