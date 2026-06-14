Belgio, De Bruyne: "Ora mi godo di più la Nazionale, Lukaku ha fatto grandi progressi"
Manca sempre meno all'esordio del Belgio al Mondiale. La squadra allenata da Rudi Garcia affronterà l'Egitto lunedì 15 giugno alle 21.00 ora italiana. Alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli ha parlato del match ma anche del suo primo anno al Napoli e delle condizioni del suo compagno di squadra, nella nazionale e nel club, Romelu Lukaku.
BELGIO E FUTURO - De Bruyne ha subito parlato del suo rapporto con la Nazionale: "Quando sei più giovane pensi soltanto a vincere e a giocare bene. Oggi, invece, sento anche il bisogno di fermarmi ad apprezzare quello che sto vivendo. Non ho altri dieci anni davanti con il Belgio e in questo momento della carriera mi godo di più la Nazionale. Essere ancora qui dopo sedici anni è un onore. Evidentemente qualcosa di buono l'ho fatto".
NAPOLI - Il centrocampista ha poi fatto il punto sul suo primo anno al Napoli: "In Italia ho trovato uno stile di gioco differente rispetto a quello inglese. Ho comunque imparato diverse cose come ad esempio a difendere in profondità. Sono rimasto fuori per quattro o cinque mesi per infortunio, ma considerando le circostanze è stato comunque un bilancio positivo. Le ultime settimane sono state positive e voglio continuare su questa strada”.
LUKAKU - Il classe 1991 si è poi espresso sul compagno di squadra Romelu Lukaku: "Ha fatto grandi progressi. Abbiamo parlato prima del Mondiale e sapeva di dover lavorare duramente per tornare il più vicino possibile al suo livello migliore. Forse non ha ancora i 90 minuti ma sta bene e ha la qualità e il talento per incidere anche in pochi minuti".