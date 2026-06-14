Belgio, De Bruyne: "Ora mi godo di più la Nazionale, Lukaku ha fatto grandi progressi"

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Le dichiarazioni di Kevin De Bruyne alla vigilia del match del Gruppo G contro l'Egitto

Manca sempre meno all'esordio del Belgio al Mondiale. La squadra allenata da Rudi Garcia affronterà l'Egitto lunedì 15 giugno alle 21.00 ora italiana. Alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli ha parlato del match ma anche del suo primo anno al Napoli e delle condizioni del suo compagno di squadra, nella nazionale e nel club, Romelu Lukaku.

BELGIO E FUTURO - De Bruyne ha subito parlato del suo rapporto con la Nazionale: "Quando sei più giovane pensi soltanto a vincere e a giocare bene. Oggi, invece, sento anche il bisogno di fermarmi ad apprezzare quello che sto vivendo. Non ho altri dieci anni davanti con il Belgio e in questo momento della carriera mi godo di più la Nazionale. Essere ancora qui dopo sedici anni è un onore. Evidentemente qualcosa di buono l'ho fatto".

NAPOLI - Il centrocampista ha poi fatto il punto sul suo primo anno al Napoli: "In Italia ho trovato uno stile di gioco differente rispetto a quello inglese. Ho comunque imparato diverse cose come ad esempio a difendere in profondità. Sono rimasto fuori per quattro o cinque mesi per infortunio, ma considerando le circostanze è stato comunque un bilancio positivo. Le ultime settimane sono state positive e voglio continuare su questa strada”.

LUKAKU - Il classe 1991 si è poi espresso sul compagno di squadra Romelu Lukaku: "Ha fatto grandi progressi. Abbiamo parlato prima del Mondiale e sapeva di dover lavorare duramente per tornare il più vicino possibile al suo livello migliore. Forse non ha ancora i 90 minuti ma sta bene e ha la qualità e il talento per incidere anche in pochi minuti".