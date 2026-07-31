Fiorentina, Valdepenas si presenta: "Borja Valero mi ha spinto a venire qua"
"Sono molto contento di essere qui", ha dichiarato Victor Valdepenas ai canali ufficiali della Fiorentina. Il difensore spagnolo è arrivato dal Real Madrid al termine di una trattativa che vi abbiamo raccontato passo passo, e si è trasferito a titolo definitivo, con i Blancos che hanno mantenuto il 50% sulla futura rivendita.
Sulle prime impressioni, ha dichiarato lo spagnolo: "Le strutture del Viola Park sono incredibili. Firenze non ho ancora avuto modo e tempo di visitarla, ma la gente me ne ha parlato benissimo e non vedo l'ora di conoscerla meglio". "Emozioni? Da 1 a 10, direi 20", ha poi dichiarato Valdepenas.
LE RAGIONI DELLA SCELTA - Il nuovo difensore della Fiorentina, che ha raccontato di poter giocare sia da centrale che da terzino sinistro (ruolo che preferisce), ha ammesso: "Ho scelto i viola e Firenze per i consigli che ho ricevuto da Borja Valero. È lui il primo giocatore che mi viene in mente se penso alla Fiorentina, e la sua esperienza qua mi ha portato a scegliere di venire a giocare alla Fiorentina".
Per chiudere, Valdepenas ha mandato un messaggio ai propri tifosi: "Sono un giocatore aggressivo a livello difensivo, ma sono bravo anche tatticamente e tecnicamente. Non vedo l'ora di iniziare e di vedervi allo stadio. Forza Viola!"