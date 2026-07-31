Fiorentina, Valdepenas si presenta: "Borja Valero mi ha spinto a venire qua"

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La prima intervista, ai canali ufficiali del club, come nuovo giocatore della Fiorentina di Victor Valdepenas

"Sono molto contento di essere qui", ha dichiarato Victor Valdepenas ai canali ufficiali della Fiorentina. Il difensore spagnolo è arrivato dal Real Madrid al termine di una trattativa che vi abbiamo raccontato passo passo, e si è trasferito a titolo definitivo, con i Blancos che hanno mantenuto il 50% sulla futura rivendita.

Sulle prime impressioni, ha dichiarato lo spagnolo: "Le strutture del Viola Park sono incredibili. Firenze non ho ancora avuto modo e tempo di visitarla, ma la gente me ne ha parlato benissimo e non vedo l'ora di conoscerla meglio". "Emozioni? Da 1 a 10, direi 20", ha poi dichiarato Valdepenas.

LE RAGIONI DELLA SCELTA - Il nuovo difensore della Fiorentina, che ha raccontato di poter giocare sia da centrale che da terzino sinistro (ruolo che preferisce), ha ammesso: "Ho scelto i viola e Firenze per i consigli che ho ricevuto da Borja Valero. È lui il primo giocatore che mi viene in mente se penso alla Fiorentina, e la sua esperienza qua mi ha portato a scegliere di venire a giocare alla Fiorentina".

Per chiudere, Valdepenas ha mandato un messaggio ai propri tifosi: "Sono un giocatore aggressivo a livello difensivo, ma sono bravo anche tatticamente e tecnicamente. Non vedo l'ora di iniziare e di vedervi allo stadio. Forza Viola!"