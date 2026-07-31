Juventus, Spalletti: "Mercato? Bisogna ottimizzare, i direttori sono stati perfetti"

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L’allenatore della Juventus dopo il 2-0 al Nizza: “Abbiamo sbagliato qualche acquisto negli anni precedenti, non possiamo fare come altri club”

La Juventus supera il Nizza per 2-0 in amichevole e al termine della gara Luciano Spalletti ha parlato della prestazione della squadra, di alcuni singoli e del mercato. L’allenatore bianconero ha dedicato anche un pensiero a Franco Baresi: “Mi sento di dire tutte quelle bellissime cose che hanno detto in tantissimi. Le frasi descrivono benissimo il livello dell’uomo e del campione. C’è un video dove Maradona ha la maglia di Baresi, per cui è lui che ha determinato che Baresi è il Maradona dei difensori”.

Spalletti si è poi soffermato sulla prestazione della squadra, sottolineando i progressi rispetto alla scorsa stagione: “Mi è piaciuto tutto. A volte la mia squadra nel campionato precedente andava ad attaccare anche quando non aveva il supporto della difesa e del centrocampo. Invece stasera hanno fatto bene, si sono tolti 20 metri di profondità riconquistando tanti palloni. Abbiamo creato degli sviluppi interessanti, anche se abbiamo perso troppi palloni banali”.

Tra i singoli, l’allenatore ha parlato anche di Douglas Luiz e dei miglioramenti mostrati dal centrocampista: “Douglas oggi ha coperto anche campo, ha fatto metri e li ha fatti anche a velocità più alta, che sono i punti critici del calciatore. L’avrei potuto lasciare un po’ più in campo, ma oggi ne avevo 2-3 a rischio. È importante aver chiuso senza infortuni”.

Infine, Spalletti ha commentato il mercato della Juventus, elogiando il lavoro della dirigenza ma ribadendo la necessità di muoversi con attenzione: “So tutto quello che rimbalza e il loro impegno, oltre alla presenza sul mercato. Sono direttori conosciuti. Kolo Muani e Alajbegovic? Sono situazioni vere. Siccome il mercato è complicato per diversi motivi e dato che abbiamo sbagliato qualche acquisto negli anni precedenti non c’è la possibilità di fare come fanno altri club. Bisogna ottimizzare e mi pare che i direttori siano stati perfetti”. Sul bosniaco ha poi aggiunto: "Lo vedo come trequartista".

MALDINI E LA NAZIONALE - "Maldini rappresentava esattamente ciò di cui avevamo bisogno. È stato come cercare di aggiornare il cellulare, ma con il telefono troppo vecchio per riuscire a farcela. E invece di comprarne uno nuovo, siamo rimasti col telefono vecchio senza poterlo aggiornare. Maldini era come mettere una marcia in più con l'auto già in corsa. Ma invece che inserire la quarta, siamo tornati in seconda e abbiamo continuato a viaggiare così", ha aggiunto in zona mista Spalletti dopo l'amichevole contro il Nizza