Douglas Luiz: “Qui è dove voglio restare. Non ho avuto molte opportunità, ora ne ho una nuova”

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Il centrocampista brasiliano dopo il gol nel 2-0 al Nizza: “Sono contento dell’opportunità che mi è stata data, spero di dimostrarlo sul campo”

Douglas Luiz ha iniziato il ritiro con il piede giusto, trovando anche il gol nella vittoria per 2-0 della Juventus contro il Nizza. Al termine dell’amichevole, il centrocampista brasiliano ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’opportunità ricevuta a Sky Sport: “Mi sento molto bene, sono contento dell’opportunità che mi è stata data. Spero di dimostrarlo sul campo, sto bene. Ho segnato, è importante per me fare gol con questo club”.

Il centrocampista ha poi ribadito la sua volontà di continuare la propria esperienza in bianconero, dopo una prima stagione con poco spazio: “Qui è dove voglio restare. Questo è il club che ho scelto due anni fa. Non ho avuto molte opportunità di giocare. Ora ho questa opportunità di nuovo, è quello che voglio”.