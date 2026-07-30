Roma, Castro si presenta: "Sin dal primo contatto ho deciso di venire qui"

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Santiago Castro, nuovo centravanti della Roma, ha rilasciato la sua prima intervista ai canali ufficiali del club giallorosso

"Volevo venire qui fin dal primo momento. Ho parlato con il direttore sportivo e mi hanno detto cosa volevano da me e cosa pensavano potessi portare alla squadra... Fin dal primissimo contatto che ho avuto con il club avevo già preso la decisione di unirmi alla Roma", ha dichiarato Santiago Castro ai canali ufficiali della Roma.

L'attaccante ha ammesso di essere anche rimasto sorpreso dall'accoglienza ricevuta dai tifosi alla stazione Termini: "Non me l'aspettavo sinceramente. Ma è stato bellissimo sentire che, dal momento in cui sono arrivato in città, i tifosi mi volevano subito bene".

LE PRIME PAROLE DI CASTRO - C'è molta curiosità per vedere come Gian Piero Gasperini riuscirà a valorizzarne le qualità. A riguardo, ammette Castro: "Mi piace il suo stile di gioco. Ha sempre fatto bene in Italia. Io mi vedo ovunque mi voglia lui, sono qui per aiutare la squadra e posso fare quello che vuole, sono sicuro che lavoreremo bene insieme".

Sempre sullo stile di gioco ha poi aggiunto: "Devo migliorare in tutto, c'è sempre margine per crescere. Penso che sia molto importante anche aiutare a recuperare palloni e contribuire agli assist e ai gol degli altri giocatori. Non mi concentro solo sulle statistiche: il modo migliore per andare avanti è dare importanza a ciò che è meglio per la squadra".

ROMA E LO STADIO OLIMPICO - "La prima partita che ho giocato in questo stadio è stata a mezzogiorno, ricordo. Mi ero detto che sarebbe stato più tranquillo quel giorno, e invece era strapieno. La partita di Europa League la sera è stata qualcosa di incredibile", ha ammesso parlando dell'atmosfera dello stadio Olimpico.

Castro ritroverà anche la Champions League, già giocata con il Bologna. "È fantastico. Da bambino sogni di ascoltare quell'inno e sarà meraviglioso farlo allo stadio. Non c'è niente di meglio per me". "Spero di mantenere la striscia positiva all'Olimpico,le utlime due volte ho segnato o colpito la traversa. Mentre contro la Lazio ho fatto doppietta. Voglio continuare così e segnare anche nel derby", ha poi aggiunto parlando del suo feeling speciale con lo stadio di Roma.

IL MESSAGGIO PER I TIFOSI - "Voglio ringraziare i tifosi per i messaggi che mi hanno mandato. Sono al settimo cielo per essere qui. Tutto quello che posso dirvi è che darò tutto per questa squadra, per il club e per la città. È un onore e un sogno essere qui. Facciamolo insieme e Daje Roma!", ha infine concluso.

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