Milan in Australia, il gruppo prende forma: primo allenamento per Leao e Ramos

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Focus tattico nell'allenamento odierno al Sam Kerr Football Center, con i due portoghesi che iniziano a scaldare i motori lavorando a parte

Prosegue a ritmi serrati il lavoro del Milan in terra australiana. Il terzo giorno del Summer Tour rossonero a Perth ha visto la squadra dividersi tra impegni sul campo, attività sociali e nuovi arrivi dal mercato.

TATTICA E RIENTRI: IN CAMPO LEAO E RAMOS - La giornata della squadra è iniziata alle 12.30 con la consueta seduta di allenamento, incentrata per l'occasione su specifiche esercitazioni tattiche. I riflettori, però, erano puntati sui rientri: Rafael Leao e Gonçalo Ramos hanno infatti svolto il loro primo allenamento del tour. I due attaccanti portoghesi hanno iniziato la sessione con un lavoro in palestra, per poi spostarsi sul campo dedicandosi a un lavoro differenziato, con l'obiettivo di ritrovare la condizione ottimale e allinearsi il prima possibile ai ritmi del resto del gruppo.

SPAZIO AL SOCIALE CON TELETHON E LEGENDS - Nel pomeriggio, il pallone ha lasciato spazio alla solidarietà e alle attività fuori dal campo. Matteo Gabbia, Mario Gila, Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek si sono recati al Football Center di Osborne Park per prendere parte a un'iniziativa sociale dedicata ai bambini seguiti dall'associazione Telethon. La serata australiana ha portato con sé anche l'attesa novità legata ai rinforzi: il nuovo acquisto Sankhoun Diawara ha infatti raggiunto Perth, pronto a unirsi ai compagni e a dare il via alla sua nuova avventura con la maglia del Milan.