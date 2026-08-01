Inter, Chivu: "Manca un esterno, ma il mercato è lungo e bisogna scegliere bene"

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Le parole dell'allenatore dell'Inter dopo l'amichevole giocata contro il Manchester Cuty, vinta ai rigori dai nerazzurri

Buona la prima per l'Inter, che vince la prima delle tre amichevoli in programma nella sua tourneé asiatica. Vittoria che arriva ai rigori contro il Manchester City, dopo il 2-2 maturato nei 90 minuti regolamentari.

Al termine della gara, Cristian Chivu ha parlato della partita ai microfoni di Sky Sport, parlando anche di mercato: "Se manca un esterno destro? Se fate i calcoli vi risulta questo, magari anche a sinistra. Di certo è che abbiamo tre quinti in questo momento, potrebbe farlo anche Carlos Augusto ma lo preferisco come terzo di difesa. Il mercato è ancora lungo, bisogna aver pazienza e scegliere bene".

L'ANALISI DELLA PARTITA - Questo il bilancio di Chivu sul test contro il City: "Si tratta di un test estivo dopo due settimane e mezzo di lavoro. La condizione ancora non è ottimale, pesa anche il fuso orario. Dobbiamo cercare di gestire al meglio anche i giocatori, con Bisseck che ha fatto gli straordinari. Non guardiamo i risultati, sappiamo dove dobbiamo migliorare e quanto lavoro c'è da fare".

Sulle novità a livello tattico ha invece detto: "Ci adattiamo in base a quello che è l'avversario, abbiamo dei principi da rispettare e possiamo migliorare tanto nel coraggio. A volte siamo riusciti a mettergli pressione alzando la nostra linea, mentre a volte abbiamo difeso meglio la porta. Nel secondo tempo siamo un po' calati, abbiamo inserito anche qualche ragazzo. Si tratta di un buon test per tutti. La strada è lunga e c'è ancora tanto lavoro da fare".

Infine, la partita è stata l'occasione per vedere in campo Stankovic: "Ha fatto una buona gara, siamo contenti di come si allena. Anche lui non è in condizione ottimale però per impegno e qualità è stato molto bravo".