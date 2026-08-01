Roma, Gasperini: "Questa è una squadra da completare per essere competitiva"

vedi letture

Sono arrivate le parole di Gian Piero Gasperini al termine della partita contro il Cardiff dove la sua Roma è uscita sconfitta per 4-1. Dopo i 90 minuti l'allenatore ha commentato la situazione attuale della sua squadra parlando anche del mercato e di ciò che manca per essere competitivi.

LE PAROLE DI GASPERINI - Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore giallorosso in zona mista: "Credo che siamo ancora in difficoltà soprattutto in difesa. Quando riuscivamo ad andare in avanti abbiamo fatto anche buone cose. Il mercato fino ad ora è stato particolare, sono andati via parecchi giocatori. Questa è una squadra da completare per essere competitiva, lo sarà. I ragazzi stanno lavorando bene e hanno sempre lo stesso spirito. Speriamo di completarci il prima possibile. Castro? Questo è stato un ottimo acquisto e una grande operazione. Lui insieme a Malen? Ci saranno delle situazioni in cui potranno giocare insieme. Rispetto alla rosa dell'anno scorso ho chiesto un difensore, un esterno e due attaccanti, poi dopo si può switchare in base alle partenze, ma il mio obiettivo era questo".