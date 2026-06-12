Comolli saluta la Juventus: "Grazie per questa opportunità. I tifosi rendono questo club speciale"

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Damien Comolli saluta i tifosi della Juventus: l'ex dirigente bianconero ha pubblicato un messaggio di addio sul suo profilo X

Dopo l'annuncio della separazione, l'ormai ex Chief Operating Officer della Juventus Damien Comolli ha voluto congedarsi personalmente da tutto l'ambiente bianconero. Un messaggio, affidato ai propri canali, in cui il manager francese ha ripercorso la sua decisione, rivolgendo un pensiero di profonda gratitudine alla proprietà, ai colleghi e, soprattutto, al calore della piazza.

IL SALUTO DI COMOLLI - Nelle parole di Comolli non c'è spazio per le polemiche, ma solo per i ringraziamenti istituzionali e personali per l'opportunità vissuta a Torino in questa stagione: "Ho deciso di dimettermi dalla mia posizione di Chief Operating Officer della Juventus FC con effetto immediato. Vorrei ringraziare John Elkann ed Exor per avermi dato l'opportunità di lavorare per questo fantastico club. Vorrei anche ringraziare i miei colleghi per il loro impegno e la loro dedizione, e augurare il meglio sia alla squadra femminile che a quella maschile per la prossima stagione. Un enorme ringraziamento va ai tifosi della Juventus per il loro incredibile supporto. Siete voi a rendere questo club così speciale".

Il club bianconero ha già ufficializzato il nome del suo sostituto: Giovanni Carnevali, ex Sassuolo, inizierà da lunedì il suo percorso con la Juventus.