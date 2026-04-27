D.s. Roma: Giuntoli, D'Amico, Paratici e Manna i nomi per il post Massara

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Dopo l'addio di Ranieri, la Roma con ogni probabilità cambierà direttore sportivo: quattro nomi in lista per il successore

Dopo la fine del rapporto con Claudio Ranieri, la Roma va verso il cambiamento anche per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo. Come già detto nei giorni scorsi, con ogni probabilità non sarà più Frederic Massara. Il successore dovrebbe essere un dirigente italiano, con quattro nomi al momento sulla lista dei giallorossi.

Si tratta di Cristiano Giuntoli, Giovanni Manna,Tony D'Amico e Fabio Paratici. Ciò che è certo è che sarà la proprietà a scegliere il prossimo d.s., pur condividendo la scelta con Gian Pero Gasperini. L'allenatore, infatti, vuole lavorare con un allenatore con cui pensa di condividere una strategia e un percorso anche di mercato.

LA SITUAZIONE - Tra questi quattro nomi, quello più facilmente raggiungibile è quello di Giuntoli, perché ancora libero dopo la fine dell'esperienza con la Juventus. L'ex Napoli, peraltro, chiamò lo stesso Gasperini alla Juve per cercare di portarlo in panchina, salvo poi non continuare in bianconero. Gli altri, invece, sono profili già tutti sotto contratto con altre società e quindi meno semplici: Manna col Napoli, D'Amico con l'Atalanta e Paratici da poco legato alla Fiorentina.