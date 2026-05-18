Fiorentina, Parisi a Villa Stuart dopo l'infortunio contro la Juventus | FOTO & VIDEO

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Fabiano Parisi si sottoporrà oggi agli esami strumentali dopo l'infortunio rimediato nel primo tempo della sfida contro la Juventus

Giornata di esami per Fabiano Parisi, infortunatosi nel primo tempo della sfida contro la Juventus. Il terzino della Fiorentina è stato costretto a lasciare il terreno di gioco in barella a seguito di un problema al ginocchio destro, e oggi si sottoporrà a esami strumentali a Villa Stuart.

Il classe 2000 è parso sin da subito molto dolorante dopo un contatto con Kelly. Parisi in questa stagione ha raccolto un gol e servito due assist in 32 presenze tra tutte le competizioni, ma la sua stagione potrebbe essersi conclusa nel peggiore dei modi.